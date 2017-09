'Mijn poes Moon is het vierde slachtoffer van bijtgrage hond in Winterswijk'

Aan de boom van de oprit naar haar boerderij en erfgoedlogies aan het eind van de Ravenhorsterweg in Winterswijk hangen foto's van Moon. Zowel levend als dodelijk toegetakeld. De haar zo dierbare poes, gegrepen door een hond. ,,Mijn lievelingspoes die altijd bij je is en bij je op bed ligt’’, zegt Ellen Kroon, waarna tranen even de overhand krijgen. ,,Sorry, ik ben een dierenmens. Ik ben haar een week kwijt geweest, heb niets kunnen doen.’’

Gemis

Het gemis is groot, ook al heeft ze nog vier katten. Mede daarom heeft ze de confronterende foto's van Moon aan de boom opgehangen. Om andere mensen met katten te waarschuwen. ,,We zijn hier in de buurt inmiddels vier dode katten verder. Iemand loopt hier moedwillig met zijn hond rond...’’ Buurman Mario Holkenborg herkent het leed van Kroon. Zijn vrouw Sandra zag enkele jaren geleden een hond hun poes grijpen en doodbijten, Sandra raakte daarbij zelf gewond aan de hand. Al is het psychische leed vele malen groter. ,,Zeker als je dit hoort, dan komt het bij Sandra weer naar boven’’, verklaart Holkenborg. ,,Daarom heb ik het bericht op Facebook gezet. Je krijgt er Moon niet mee terug, maar hopelijk voorkom je ermee dat er nog meer katten worden gegrepen. Het gaat om een jachthond, maar we weten niet van wie. De hond jaagt ook reeën op.’’

Recreatieplas

Ze wonen in de nabijheid van recreatieplas het Hilgelo in Winterswijk, een plek waar veel honden worden uitgelaten. ,,We hebben geen enkel idee om welke hond het gaat’’, reageert politieagent Willem Saris. ,,We hopen op meer aanwijzingen, want momenteel hebben we geen zicht op de dader. De meest aannemelijke mogelijkheid is dat het iemand is die in de omgeving woont, verblijft of recreëert.’’