Hondenliefhebber Siebren sjeest met 14 Siberische husky's over crossterrein 't Zand in Hengelo: ‘Lekker buiten bezig zijn’

HENGELO - De hondenrassen hebben klinkende namen als samojeed, Siberische husky of Alaska malamute. Voormalig crossterrein ’t Zand in Hengelo staat een heel weekeinde in het teken van sledehonden en hun baasjes.

Op de vraag waarom ze zo gefascineerd zijn door sledehonden geven ze allemaal hetzelfde antwoord: ,,Lekker buiten met de dieren bezig zijn.”

En dat is wat ruim honderd liefhebbers dit weekeinde doen, op en rond voormalig motorcrosscircuit ‘t Zand in Hengelo.

Eén van hen is Siebren Moolenaar uit Coevorden. Hij slaapt in een wintercaravan op het terrein van natuurcamping De Eend aan de Schapendijk in de Veldhoek, net als veel collega’s.

De Drent heeft zojuist een parcours afgelegd met 14 (!) Siberische Husky’s voor zijn kar. ,,We doen met drie teams mee, dit weekeinde. Ik heb in totaal 32 van deze honden”, zegt de eigenaar van een installatiebedrijf.

Hij prijst het parcours, dat grotendeels over het voormalige crossterrein loopt. Al is het wat smal en bochtig voor een combinatie met een lengte zoals hij die heeft. ,,Je ziet de bochten niet vanuit de kar en als er iemand voor je zit kom je er nooit langs.”

Voorbereiding op het echte werk

Zoals de meeste deelnemers gebruikt hij de Prins Dryland Karrenwedstrijd in de Achterhoek als voorbereiding op het echte werk in de sneeuw op het komende wereldkampioenschap in Italië. ,,Het is een kwestie van kilometers maken. Vorig jaar was het WK in Zweden, toen ben ik derde geworden", zegt Moolenaar (32).

Het kost hem weinig moeite om de charmes van zijn sport te beschrijven. ,,Er komt van alles bij kijken. Kracht, techniek, stuurmanskunst. Bovendien moet je de honden lezen en sturen en de roedel onder controle houden.’’

Organisator is Jan-Jacob Schotsman uit het Groningse Sappemeer. ,,Vorig jaar hebben we voor het eerst een wedstrijd hier in Hengelo gehouden en ik vind het prachtig. Ik doe mee aan wedstrijden, ook aan deze. Zelf organiseer ik er drie per jaar. ’t Zand is mijn favoriete parcours’’, zegt de 48-jarige Groninger.

Quote De Eskimo’s gebruikten de honden vroeger om hun kinderen warm te houden.” Jan-Jacob Schotsman

Meerdere keren rijdt Schotsman met zijn quad over het parcours, bijvoorbeeld om mensen op controleposten koffie en een lunchpakket te brengen. Hij nodigt de verslaggever uit om achterop de motor plaats te nemen. ,,Dan kan ik je de mooie plekken laten zien. Heb je wel warme kleding aan? Het is koud”, waarschuwt hij vooraf.

Op de hoek van de Oude Zelhemseweg en de Klaverdijk treffen we Els Braakhekke uit Vorden. Zij moet er voor zorgen dat er geen ongelukken op het kruispunt gebeuren, want veiligheid gaat voor alles. De 76-jarige is warm aangekleed en bovendien wel iets gewend.

,,Onze zoon Stefan reed vroeger met zijn motor endurowedstrijden, toen stonden we ook vaak als controlepost.” Een paar minuten verder staat haar man Bennie (80), in eenzelfde rol. Ook hij krijgt koffie en broodjes van organisator Schotsman.

Betrouwbare dieren

Dat het echtpaar in de sledehondensport verzeild is geraakt ligt aan dochter Edith, die in het Twentse Holten woont. ,,Ze heeft negen honden en elke winter een logé. Allemaal Alaska Malamutes.”

Het is één van de rassen die officieel als sledehond worden erkend. ,,Heel betrouwbare dieren", weet Schotsman. ,,De Eskimo’s gebruikten ze vroeger om hun kinderen warm te houden.”

Overigens hóeven deelnemers aan de wedstrijd niet over flinke karren en een vracht aan honden te beschikken. Neem Robert Zwankhuizen uit het Friese Joure. Hij wandelt een parcours van vier kilometer als musher (sleehondendrijver) met zijn samojeed, een Russisch hondenras. ,,Mijn vrouw doet ook mee, samen hebben we vijf van deze honden.”

Het parcours en de omgeving van ’t Zand bevallen de Fries. ,,Het is hier prachtig. En het is waar: het is fijn om buiten bezig te zijn met je honden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.