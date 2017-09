Honderden vragen over verhuizing 50.000 kippen naar Doetinchem

Het is nu gevestigd in IJzevoorde. Daar staat het kantoor. De kippen staan bij pluimveehouders in het hele land.



Longontsteking

Eigenaar Herman Kemper wil de dieren samenbrengen in een nieuwe vestiging ten oosten van Doetinchem. Daar moet een bedrijf komen met 50.000 kippen, die in de open lucht gehouden worden. Het Doetinchemse college van B en W zei in 2015 ja tegen het plan. In 2016 zei de GGD Noord- en Oost-Gelderland dat de kippen beter binnen gehouden kunnen worden, vanwege de verspreiding van fijn stof. Een maand later verscheen er een onderzoek van het RIVM waar in stond dat mensen die binnen een kilometer wonen van een grote pluimveehouderij, 11 procent meer kans hebben op longontsteking.