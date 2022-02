Hoogbejaarde Terborgse ziet haar kleuterleerlingen weer: Juf Fien herinnert zich alles nog

Man verstopt zich bij zien politie in buitenge­bied Winters­wijk en blijkt ruim 2700 euro op zak te hebben

WINTERSWIJK - Een 38-jarige man zonder vast adres in Nederland is zaterdagavond laat aangehouden in het buitengebied van Winterswijk. De man liep over de Vredenseweg in de buurtschap Henxel, in de richting van de Duitse grens, en dook snel achter een brug toen hij de politie zag.

14:10