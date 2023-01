Huis in Doetinchem voorlopig onbewoonbaar door zolderbrand: ook buurwoningen tijdelijk ontruimd

Exit Longa’30 in bekertoer­nooi na pijnlijk verlies tegen derdeklas­ser

Longa'30, koploper in de vierde divisie B, is op pijnlijke wijze uit het bekertoernooi geknikkerd. In Lichtenvoorde werd dinsdag in de tussenronde met 2-3 verloren van de Enschedese derdeklasser Rigtersbleek.

17 januari