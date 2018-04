Huisarts Timmers: 'Absurd, de verzekeraar zit op míjn stoel'

Zwaar vuurwerk lijkt oorzaak explosie Beethoven­laan

7:30 DOETINCHEM - Er is vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt bij de explosie in de Beethovenlaan in Doetinchem. Dat denkt de politie na eerste onderzoek van het explosief. Door de ontploffing sneuvelde het keukenraam van een woning op de vierde verdieping in de flat. Er is nog geen verdachte aangehouden.