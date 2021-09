Huntelaar maakt rentree op voetbalveld bij Achterhoekse amateurclub: ‘Hij was wonderbaarlijk fit’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Met zijn rentree is de in Angerlo wonende Huntelaar (38) terug bij de club waar hij als pupil begon: HC’03 is de fusieclub van Drempt Vooruit en H en K. Bij die laatste club is Huntelaar begonnen met voetballen.



De oud-international speelde zondag mee bij het Achterhoekse voetbalteam, waarin ook zijn broer Niek en zijn neef Nico spelen. Gedrieën stonden ze voorin. ,,Maar geen van allen hebben ze gescoord”, zegt teamleider André Nijman. ,,Nee, Klaas-Jan dus ook niet.”



De wedstrijd in Drempt tegen het tiende elftal van Concordia Wehl werd met 3-1 gewonnen door HC’03. En hoewel Huntelaar niet scoorde, had hij volgens Nijman toch zijn inbreng. ,,Hij probeerde vooral de ballen goed neer te leggen. Hij was wonderbaarlijk fit en bovendien niet vies om een paar stapjes extra te zetten voor zijn teamgenoten.”

Huntelaar vroeg zelf om terugkeer

Huntelaar heeft zelf gevraagd om te mogen voetballen bij HC’03, zegt voorzitter Mart de Kruif. ,,We speelden met het zesde een bekerwedstrijd in Angerlo, waar hij langs de kant stond en vroeg of hij zich bij ons kon aanmelden. Natuurlijk, altijd welkom”, zegt de 63-jarige voorzitter, tevens speler van het zesde en dus teamgenoot van Huntelaar.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar in clubkledij van Schalke 04, de profclub waar hij het laatst speelde. © Carmen Jaspersen/dpa ,,Klaas-Jan is in stilte gestopt en wil nu weer gewoon lekker voetballen, zonder druk. Dan is hij bij ons aan het goede adres”, zegt De Kruif, die zondag zelf overigens niet meespeelde.



Met zijn rentree op de velden is Huntelaar is terug onder de trainer bij wie hij begon met voetballen: André Nijman. ,,Ik was zijn eerste trainer toen Klaas-Jan als F’je binnenkwam bij H en K”, zegt Nijman, die altijd contact heeft gehouden met zijn voormalige pupil. ,,Ja, natuurlijk hebben we het ook gehad over een rentree bij HC’03. Klaas-Jan heeft altijd de wens uitgesproken samen met zijn broer te voetballen. Geweldig mooi dat dat nu is gelukt.”

Geen terugkeer bij De Graafschap of NEC

Huntelaar beëindigde afgelopen zomer zijn professionele voetbalcarrière, nadat hij was gedegradeerd met Schalke 04. Bij die Duitse club keerde hij in de winterstop terug om te proberen degradatie te voorkomen. De spits kwam over van Ajax, na een carrière die hem leidde langs SC Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04, weer Ajax en dus als laatste Schalke 04.

Volledig scherm Graafschap-fans probeerden onder meer met levensgrote beeltenis van Klaas-Jan Huntelaar de Achterhoeks spits te verleiden tot een terugkeer bij de Superboeren. © Oldies DTC/ Facebook Nadat Huntelaar was gestopt toonde zowel De Graafschap – waar hij al in de jeugd speelde en een seizoen in het eerste – als NEC afgelopen zomer interesse in de diensten van de spits, maar beide clubs lukte het niet hem te verleiden tot een terugkeer.



Huntelaar opnieuw basis? ‘Dat is afwachten’

Nu is hij dus wel terug bij HC’03, waar het de bedoeling is dat hij de rest van het seizoen blijft meespelen in het zesde, zegt Nijman. ,,Al weet je nooit of het bij hem weer gaat kriebelen en of een profclub hem in de winter alsnog oppikt bij ons.”

Komende zondag speelt het elftal de volgende wedstrijd, om 09.30 uur. En vanwege dit vroege aanvangstijdstip is het nog de vraag of Huntelaar mee kan doen. ,,Maar we hopen het natuurlijk wel”, zegt Nijman.

Waarbij teamgenoot De Kruif zegt dat Huntelaar nog lang niet zeker is van zijn plek, aangezien de voormalig goalgetter niet scoorde bij zijn debuut. ,,Of hij weer in de basis staat is dus nog maar afwachten”, zegt hij met een knipoog.