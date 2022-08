Huntenpop is weer helemaal terug en hoe: festival is heet, hip en supergemoedelijk

ULFT - Huntenpop is terug van twee jaar weg geweest. De 31ste editie dit weekend is snikheet en qua programmering iets hipper dan voor corona. Wat blijft is de gemoedelijkheid en de sfeer, met dik 20.000 bezoekers.

Je bent 20 jaar, komt uit Varsselder en dan mag je met je band Dan Mango de zaterdag van de 31ste editie van Huntenpop openen. Dante van Hasselt staat er kort na zijn geslaagde optreden met zijn maten Siep Slutter, Mick van der Molen en Pepijn Röser opvallend monter bij.

,,Ik vond de warmte eigenlijk wel meevallen’’, zegt de jonge zanger en toetsenman, die alle liedjes en teksten voor Dan Mango schrijft. ,,Als je vanaf het podium naar die massa mensen kijkt, dat is echt onbeschrijflijk.’’ Begin juli was de band uit Oude IJsselstreek ook al succesvol op festival Hootchie Koe in Varsseveld. Aan een nieuw album wordt gewerkt.

Festival van grote namen

Huntenpop 2022 is een festival van grote namen op het hoofdpodium de Rabostage. Laurence Jones, Maan, Snelle & de Lieve Jongens, Danny Vera, De Staat, het is geen kinderachtige affiche. Qua programmering iets hipper dan voorgaande edities.

Volledig scherm Met grote doeken zijn schaduwplekken gecreëerd. © theo kock persfotografie

In totaal ruim 20.000 bezoekers passeren de poorten op vrijdagavond en zaterdag. Huntenpop terug van weggeweest. En hoe!

Ook op de vijf andere podia in even zoveel tenten gebeurt van alles. Neem de Jeanstent, waar artiesten als Froukje en Anneke van Giersbergen overtuigen. En waar de oude funkrockers van Mothers Finest met hun inmiddels 74-jarige zangeres Joyce Kennedy een snoeiharde set afleveren.

Veel water rondgedeeld

Waar je ook komt deze zaterdag: het is heet. Erg heet. Er wordt veel water rondgedeeld en verkocht, er zijn schaduwplekken gecreëerd. Hier en daar ondersteunen beveiligers bezoekers die de ruim 30 graden Celsius moeilijk verteren. Bij de EHBO worden mensen die flauw zijn gevallen opgevangen en zijn kunststof zwembadjes opgezet, waar mensen pootje baden en bij komen.

Volledig scherm Even bijkomen op de camping van Huntenpop. © theo kock persfotografie

De grote dancetent Festivaart Stage zit bomvol met feestende jongeren. De plek voor regionaal talent is Stage Four, daar waar Dan Mango het spits afbijt. Zangeres Emma Luca overtuigt er met haar eigen band, later op de avond staan de metalrockers van Diggeth er.

Dialectrockers lyrisch

Ook De Boetners zijn er, voor de derde keer in de geschiedenis van Huntenpop. Frontman Kevin Raayman (32) van de dialectrockers is lyrisch over het festival in zijn achtertuin. ,,Op mijn 16-de ging ik al naar Veldhunten, nu sta ik weer op het podium. Een festival zonder fratsen. Mensen komen echt voor de muziek. Het is overzichtelijk, gemoedelijk en de sfeer is fantastisch.’’

Volledig scherm Optreden van Maan. © theo kock persfotografie

Doetinchemmer Dave Gabeler is voor de vijfde keer bezoeker van Huntenpop, zoals altijd gewapend met zijn fotocamera. De hobbyfotograaf deelt het enthousiasme van Kevin Raayman. ,,Goed georganiseerd, leuke mensen, met een heel divers aanbod aan muziek. De Zwarte Cross is zo groot geworden, ik vind het lekker om hier te zijn.’’

Scheuren met elektrische rolstoel

Eveneens voor de vijfde keer is Jessica van Achterberg er bij. De 35-jarige Doetinchemse is gehandicapt en afhankelijk van een rolstoel. Huntenpop spant zich al jaren in om ook minder validen een volwaardige plek te geven, onder meer via de inmiddels opgeheven stichting Huntendwarspop.

Jessica is met een vriendinnengroep gekomen en scheurt met haar elektrische rolstoel moeiteloos van het rolstoelplatform voor het hoofdpodium naar de Jeanstent. Dat lukt prima, op de kurkdroge en harde ondergrond, maar wat gebeurt er als de bodem drassig is na overvloedige regenval?

,,Dan wordt het wel iets lastiger’’, erkent Jessica. ,,Maar weet je wat zo leuk is aan Huntenpop? Er zijn altijd wel mensen die willen helpen. Dan tillen ze gewoon met een paar man mijn rolstoel op. Ik kom overal waar ik wil zijn.’’

Volledig scherm Los gaan bij The Partysquad . © theo kock persfotografie