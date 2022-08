Huntenpop weert zich tegen hitte: iedereen een flesje water, meer schaduw en insmeerteam

Op berenjacht bij Museum MORE in Ruurlo: ‘Neem ook je eigen teddybeer mee’

RUURLO - Museum MORE in kasteel Huize Ruurlo is zondag 21 augustus het toneel van een heuse berenjacht. De berendag is vooral gedacht als aansprekend thema voor families met kinderen. In de kasteeltuin kan worden gepicknickt bij een metershoge teddybeer. In het kasteel zelf is een speurtocht uitgezet waarbij ‘jagers’ onder meer het aantal beren bijhouden dat ze tegenkomen.

