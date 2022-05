‘Iemand die wordt betrapt op needle spiking, komt er nergens in Doetinchem nog in’

Of er in de Doetinchemse binnenstad daadwerkelijk twee nietsvermoedende mensen zijn gedrogeerd via een naald (want dat is needle spiking), is onduidelijk. Er zijn geen bewijzen voor en niemand heeft het gezien.



Wel waren er twee uitingen van jonge vrouwen op social media van wie er een op de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis belandde. Deze vrouw, zo gaf ze zelf toe, had wel gedronken.



,,We weten niet of er mensen zijn geprikt”, zegt Kees Hensen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Doetinchem. ,,Maar áls het zo is, zou het te gek voor woorden zijn. Onderling als horeca zijn we het er over eens: iemand die wordt betrapt op needle spiking moet erop rekenen de horeca in Doetinchem niet meer in te komen.”