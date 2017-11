Iemand uitjouwen op straat? Het kan je een bekeuring opleveren

BORCULO - Iemand in het openbaar uitjouwen, naschreeuwen of uitschelden is voortaan verboden in de gemeente Berkelland. De politie krijgt althans handvatten om daar tegen op te treden.

Berkelland is van plan om een regel over zogenoemd onbetamelijk gedrag op te nemen in de algemene plaatselijke verordening (apv), mits de gemeenteraad daar binnenkort mee akkoord gaat.

Vaag

Over de vraag wat concreet onder onbetamelijk gedrag valt en wat aanstootgevende taal is, blijven gemeente en politie vaag. De politie, op wiens verzoek de regel wordt opgenomen in de apv van Berkelland, verwijst desgevraagd naar de gemeente aangezien die over de apv gaat. ,,Wij kunnen zo geen concrete voorbeelden geven’’, meldt zegsman Arjan van Faassen van de gemeente Berkelland daarop. ,,Het verzoek om het artikel op te nemen kwam vanuit de politie.’’

Minder rompslomp

Een van de argumenten om gehoor te geven aan het verzoek is omdat de politie nu pas kan optreden als er sprake is van belediging. Bekeuren op basis van uitjoelen is in de ogen van de politie een wat lichtere vorm, die bovendien minder rompslomp met zich meebrengt. Iemand die wordt aangehouden moet namelijk naar het politiebureau worden gebracht en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Daarnaast is er administratief werk aan verbonden.

Een bekeuring kan daarentegen meteen ter plaatse worden uitgeschreven. Met de nieuwe regel in de hand kan de politie ook makkelijker optreden tegen mensen die de politie uitdagen en daarbij de grens opzoeken. ,,Ook tijdens de weekenden hebben agenten te maken met vervelend gedrag van horecabezoekers’’, aldus Van Faassen. ,,Dan kan daar ook tegen opgetreden worden.’’

