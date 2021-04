Iemand vindt in paasweekeinde kolossale, zeldzame brandbom in Epser Bos: opruimen gaat dagen duren

vrijdaginterview Doetinchem­se Heleen Smit publiceert tweede thriller in korte tijd: ‘De drang naar spanning zat er altijd al in’

2 april Haar tweede thriller getiteld ‘In de Knel’ is gisteravond online gepresenteerd. Heleen Smit is 37 jaar, opgegroeid in Ede en woont sinds 2007 in Doetinchem. Ze werkt als vakbladjournalist bij Misset Uitgeverij. ,,Ik heb een rustig en beschermd leven. Maar de drang naar spanning zat er altijd al in.’’