IJzerhistorie komt tot leven met nieuwe route: ‘Hightech metaalindustrie ontwikkelde zich uit de ijzergieterijen’

Vieze lucht rond Huis Bergh verleden tijd na uitbagge­ren stinkende gracht?

’S-HEERENBERG - Het is deze zomer gedaan met de vieze lucht rondom Kasteel Huis Bergh. Dat is de hoop nu de gracht eromheen volgend jaar wordt uitgebaggerd en er daarna waterzuiverende planten in komen.

14 december