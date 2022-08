Bij de plaatselijke kruidenier sta ik in de middag te wachten tot de dame achter de toonbank is uitgepraat over weet ik veel waar het over gaat. Ik glimlach tegen iedereen en iedereen glimlacht terug. Zoals tegen de twee oude mannetjes die elke uur van de dag urenlang het leven bespreken. s’ Avonds sla ik ze allemaal gebroederlijk op de schouder en geven we rondjes over en weer.