‘Ik vertrek’, maar dan naar de Achterhoek: familie Kaan komt van Zuid-Holland naar Doetinchem

Geldgeneraties Dinie (63) leende 80.000 euro van dochter Kim (32), maar stopt toch met haar zaak

18 augustus Millennials geven alles uit aan koffie to go, maar kunnen geen koophuis betalen. Babyboomers hebben een fijn pensioen, maar leven heel zuinig. Zo zijn er nog wel meer vooroordelen over generaties en geld, maar wat is daarvan waar? In deze rubriek vragen we twee generaties in één familie naar hun relatie met geld. Deze keer: Dinie Buijl (63) en dochter Kim van Duinen (32).