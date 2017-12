'Ik wil dat er iemand is als ik thuis kom, daarom ga ik het klooster in'

In april van dit jaar legde Ambting uit waarom hij zijn werk als pastoor opgaf voor een leven in het klooster. ,,Als ik 's avonds thuis kom, is er niemand’’, vertelde hij in deze krant. ,,Maar ik ben een prater. Stress verdwijnt bij mij door praten. Ik wil structureel dat er iemand is als ik thuis kom. Daarom ga ik het klooster.’’



In Nederland is geen klooster naar zijn zin. In Amerika - waar het geloof springlevend is - wel. Het Norbertijnerklooster in Green Bay heeft een Nederlandse achtergrond en vestigde zich in 1893 in Wisconsin. Op dat moment hadden zich in de omgeving van Lake Michigan veel emigranten gevestigd uit Nederland en met name uit de Achterhoek. Het klooster telt nu vijftig kanunniken.



,,We hebben tien kanunniken van rond de dertig. Maar er is ook een afdeling waar de ouderen worden verpleegd. Opvallend is dat de ouderen progressief denken en de jongeren conservatief. Zo vinden de jongeren het nodig, als ze uit gaan, het kloosterkleed te dragen. De ouderen gaan liever in burger. Ik zit er een beetje tussenin.’’