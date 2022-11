Ilja komt uit een kist en is de nieuwe prins van d’Olde Waskupen

Nijland is 43 jaar en al sinds september 1998 lid van d’Olde Waskupen. Hij bekleedde allerlei functies binnen de vereniging. Zo is hij al jarenlang lid van de Raad van Elf en was hij al eens voorzitter van deze groep. In een ver verleden, in 1991, stond Nijland in de schijnwerpers als jeugdprins.