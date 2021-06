In het CDA-achterland geloven alleen politici nog in de goede afloop: ‘Bij welke partij zit ik in hemelsnaam?’

De normen en waarden van het CDA lijken aan diggelen te liggen door de hele crisis rondom het opgestapte Kamerlid Pieter Omtzigt. En dat doet pijn in de Achterhoek, het achterland van het CDA, dat rap het vertrouwen in die partij verliest.

‘Het CDA? Er is weinig christelijks meer aan die partij.’ ‘Ze moeten zich schamen! Ze kunnen de C wel uit hun naam schrappen.’ Een greep uit de reacties in hartje Lichtenvoorde als bewoners gevraagd wordt wat ze vinden van de gebeurtenissen bij het CDA. ,,Dit is toch vreselijk hoe ze met mensen omgaan?”

De affaire rond Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en diens aantijgingen over onder meer schimmige partijdonaties en invloed vanuit sponsoren op wie er aan het roer zit, de kwestie rondom mondkapjeshandelaar en nieuwbakken partijgezicht Sywert van Lienden: het CDA lijkt voor even een besmette partij.

Quote Omtzigt ging ziek naar huis en wij dachten: we moeten hem steunen. We moeten hem laten weten dat hij niet alleen staat Gert-Jan Geesink, boer

Ook hier in de gemeente Oost Gelre. In de gemeenteraad is de partij nog verreweg de grootse, maar in de dorpen zelf wil niemand met de partij geassocieerd worden, zo lijkt het. ,,Er zullen vast nog wel CDA-stemmers zijn, maar dat zijn vooral de oudere mensen”, zegt een jonge vrouw met haar handen vol boodschappen voor de supermarkt.

Oost Gelre is een groene gemeente. Boomrijke lanen in een mooi landschap trekken steeds meer toeristen. Dit is hartje Achterhoek. Overal wapperen de groene vlaggen. Oost Gelre is de Zwarte Cross, Grolsch, het bloemencorso en de katholieke kerk. Of beter: Oost Gelre: wás de katholieke kerk. Steeds meer kerken sluiten hier de deuren. En dat achtervolgt ook het CDA.

