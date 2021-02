In het spoor van de helden die de wegen sneeuwvrij maken: ‘We zijn er nog lang niet van af, van die sneeuw’

Hoe een ski-trip­je vanuit Deventer eindigde in een drama: ‘We wisselden van stoel, dat bleek fataal’

6 februari Tijdens een sneeuwbui op 12 februari 1996 valt vlak bij het Duitse Winterberg een bus met medewerkers van sportcentrum De Scheg in Deventer op de kop in een ravijn. Zeven inzittenden overleven de crash niet, 42 mensen raken gewond. De busramp - een van de grootste die deze regio ooit meemaakte - trok diepe sporen in het leven van betrokkenen. Tot op de dag van vandaag, 25 jaar later.