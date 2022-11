Inbraak in twee woningen in Zelhem: huizen doorzocht, buit onbekend

Hemelsbreed liggen de woningen volgens de politie enkele honderden meters uit elkaar. ‘Dus er is grote kans dat het dezelfde daders zijn’, laat de politie via Facebook weten.



Op de Meeneweg werd tussen 17.30 uur en 23.00 uur ingebroken in een vrijstaande woning. Op de Paulus Potterstraat kwamen onbekenden binnen tussen 17.45 uur en 22.00 uur.



De politie hoopt dat iemand zich meldt als mogelijke getuige. Ook wordt omwonenden gevraagd of zij mogelijk videobeelden op beveiligingscamera's hebben gemaakt waarop iets bijzonders te zien is.