Inbrekers halen voor 25.000 euro aan broeken en sweaters weg bij modezaak Wil Klaasen in Doetinchem

De snelkraak duurde niet meer dan een zestal minuten en vond plaats 's ochtends om ongeveer vier uur. Een man, mogelijk een verkenner, fietste rond die tijd de Boliestraat in.



Even later reed bij de zaak van Klaasen een zwarte Golf GTI voor met vier mannen erin. Of de fietser daar ook weer bij was, is onduidelijk. Met geweld hebben zij een van de rolluiken van de winkel aan de onderkant ontzet. De mannen waren voorzien van bivakmutsen en een mijnwerkerslamp.



Twee van hen zijn vervolgens naar binnen gegaan. Daar hebben zij een glazen deur aan gruzelementen geslagen. Binnen zes minuten waren zij terug met hun buit: uitsluitend spijkerbroeken en sweaters van het exclusieve merk Dsquared2. Een broek van dat merk kost tussen de 400 en 600 euro. De totale buit heeft naar schatting een waarde van ongeveer 25.000 euro. De politie onderzoekt de zaak.