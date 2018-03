Indrukwekkend eerbetoon aan bij ongeluk overleden zijspancrosser Hans

Het weer is enige concurrent voor 'beste markt' in Dinxperlo

11:56 DINXPERLO - De warenmarkt in Dinxperlo is deze week uitgeroepen tot beste middelgrote markt van Nederland. En dat willen de marktkooplui weten ook. ,,Dit is een hele gezellige, sfeervolle markt. Onze enige concurrent is het weer’’, merkt kaasboer Albert Pomper tevreden op.