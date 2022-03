Informeren heeft wel wat weg van relatietherapie: ‘Wij schoppen heilige huisjes omver’

In de zoektocht naar een nieuwe coalitie hebben de SGP in Ede en GroenLinks in Tilburg twee Achterhoekse burgemeesters gevraagd als informateur.



Burgemeester Mark Boumans (47) van Doetinchem gaat in Ede aan de slag en Joris Bengevoord (37), burgemeester van Winterswijk, in Tilburg, de gemeente waar hij tussen 2013 en 2017 fractievoorzitter was van GroenLinks.



Boumans is al voor de derde keer informateur. Eerder deed hij dit werk voor de Provinciale Staten en de gemeente Twenterand. Bengevoord maakt zijn debuut in deze rol.