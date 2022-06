Inhalen en inhaken: zomercarnaval past maar nét in overvolle agenda’s

,,Schrappen was geen optie”, zegt voorzitter Roel Dijkman van De Olde Waskupen in ’s-Heerenberg. Daar kunnen ze niet wachten tot ze weer los mogen. De club viert haar 66-jarig bestaan en dat is een speciaal getal in carnavalsland. Na een klein feestje eind februari, vooral in de kroegen van het stadje, doen ze carnaval volgend weekend nog eens groots over. Nu wel met pronkzitting en optocht.



De carnavalsvereniging moest afgelopen winter al vroeg de stekker uit alle festiviteiten trekken, omdat er door corona niets mocht. ,,De mensen moesten op tijd weten waar ze aan toe waren, want het kost gewoon heel veel voorbereiding en tijd om een wagen te bouwen”, zegt Dijkman.



Na het besluit om alles af te gelasten, werd kort voor het officiële feest duidelijk dat de coronamaatregelen werden versoepeld. Maar toen was het volgens De Olde Waskupen al te laat om het feest der zotten in volle glorie door te laten gaan.