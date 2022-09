Inloophuis volle kracht vooruit; ‘er is zoveel meer als kanker op je voordeur klopt’

Hoe deze bijzondere Canadese vlag in de Achterhoek belandde: ‘Tot op het bot ontroerd’

ETTEN - De Canadezen die dit weekend door de Achterhoek trekken in het kader van In Our Fathers Footsteps lopen in Etten tegen een heel bijzondere vlag aan. Een handgemaakte Red Ensign kwam met D-Day op 6 juni 1944 in Normandië aan land. Dit bijzondere exemplaar kwam uiteindelijk naar de Achterhoek, maar hoe is dat gebeurd? Een reconstructie.

8 september