Insect bedreigt bomenkunstwerk van 1,6 miljoen euro in Zutphen

De aangetaste bomen worden versnipperd en verbrand om verdere besmetting te voorkomen. Deze aanpak is vergelijkbaar met de aanpak van de essentaksterfte, die vorig jaar een slagveld aanrichtte in de Achterhoek. Duizenden bomen in de hele regio werden destijds gekapt.



Voor het kappen van de aangetaste bomen in Zutphen is geen kapvergunning nodig. Ook is er geen compensatieplicht; dat betekent dat voor de gekapte bomen niet elders nieuwe bomen teruggeplant hoeven te worden.



De perenprachtkever begint zijn leven als eitje dat wordt afgezet onder de schors van de boom. Daar ontwikkelt het zich tot larve, verpopt en vliegt uit als kever. Dit is te zien aan de vlieguitgangen in de boom. De schors van bomen met geen of weinig uitvlieggaten wordt ingesmeerd met knoflookextract. Dit voorkomt dat daarin eitjes worden afgezet.