Intimidatie en bedreiging bij strijd om de bomen in de Achterhoek

Aantal meldingen seksueel geweld met een derde gestegen in Oost-Nederland

14 april DOETINCHEM/WINTERSWIJK – Het aantal meldingen van ‘acute’ verkrachtingen en aanrandingen is in 2017 toegenomen in Oost-Nederland. Dat laat het Centrum Seksueel Geweld weten. Voor het centrum Twente-Achterhoek in Enschede gaat het in 2017 om 36 procent meer acute meldingen ten opzichte van 2016. Het Centrum Seksueel Geweld Twente is een samenwerkingsverband van GGD Twente, Medisch Spectrum Twente (MST), Ambiq, Mediant, GGNet, Dimence Groep, Politie en Veilig Thuis Twente (coördinatie vanuit GGD Twente). Een rol in de toename van het aantal meldingen speelt de maatschappelijke roep om seksueel geweld niet geheim te houden en de MeToo-discussie van vorig jaar, laten projectleiders van de drie meldpunten Enschede-Zwolle-Lelystad (die gezamenlijk ‘ Oost-Nederland’ vormen) weten. Een ‘acute’ verkrachting of aanranding is er een die binnen zeven dagen na het seksuele vergrijp gemeld wordt.