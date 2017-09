Invulling voormalige V&D in Doetinchem kwestie van tijd

DOETINCHEM - De invulling van het immense winkelpand waarin tot begin 2016 de V&D zat in Doetinchem, is een kwestie van tijd. Voor de voorzijde van het pand (2.500 vierkante meter groot) is een huurder gevonden, zegt Thijs Vlek van Nyenburgstaete, de beheerder van het pand.

Het winkelpand, in totaal 6.000 vierkante meter groot, is veruit de grootste in de Doetinchemse binnenstad. Het pand zal worden verbouwd en geschikt worden gemaakt voor twee huurders.

Vlek wil nog niet zeggen om welke huurder het gaat die aan de kant van de Hamburgerstraat gaat zitten. Vast staat dat het om een winkelketen gaat. ,,En het is niet Hudson's Bay’’, zegt Vlek, die verwacht de naam van de huurder binnen enkele weken bekend te kunnen maken.

Zarah

Centrummanager Jos Tiemessen is verheugd: ,,Het is goed dat de vastgoedeigenaar het pand wil verbouwen. Voor één huurder is het te groot. Nu is het afwachten wat erin komt. Ik hoop op de kledingketen Zarah. Uit consumentenonderzoek bleek dat het winkelpubliek The Sting en Zarah in Doetinchem wil hebben. The Sting is er inmiddels.’’

Eerder werd al bekend dat er een plan is, het zogenoemde Achterhoek Plaza, voor de achterzijde van het pand (3.300 vierkante meter). Hierin is het Graafschap College initiatiefnemer met een handvol bedrijven, waaronder een restaurant. Leerlingen van het ROC zouden stage gaan lopen bij deze bedrijven. ,,Dat is een van de opties’’, beaamt Vlek.

René van Gils, bestuurder van het Graafschap College, is verheugd over het nieuws: ,,Dat vergroot aanzienlijk de kans dat ons plan met Achterhoek Plaza doorgaat.’’

Hemarkt

Quote De nieuwe huurder zal er dus pas na de zomer van 2018 in trekken Thijs Vlek van beheerder Nyenburgstaete Tot vorige week zat de Hemarkt in een deel van de voorzijde in het winkelpand. Inmiddels is het hele pand leeg. Volgens Vlek volgt een verbouwing waar eind deze maand mee wordt begonnen. De verbouwing is ingrijpend omdat de split levels die nu nog tussen de verdiepingen in het pand zitten, worden verwijderd. Hierdoor ontstaan drie gelijkvloerse verdiepingen: de begane grond, de verdieping en de kelder. Verder wordt het pand in twee delen gesplitst. Behalve aan de Hamburgerstraat zit er ook een ingang aan de Synagogestraat.



Vlek vermoedt dat de verbouwing een klein jaar gaat duren. ,,De nieuwe huurder zal er dus pas na de zomer van 2018 in trekken’’, zegt Vlek. De huurder zal op de begane grond en de verdieping een winkel inrichten van totaal 2.000 vierkante meter. Daarnaast zal er in de kelder 500 vierkante meter opslag zijn.

Huls

Het pand was oorspronkelijk de thuisbasis van het Doetinchemse warenhuis Huls. Deze legendarische winkel ging in juni 2008 failliet. In november van dat jaar werd de plek ingenomen door de V&D. Deze keten kwam eind 2016 in de problemen, resulterend in een faillissement in februari 2017. Na een uitverkoop trok de Hemarkt tijdelijk in het pand en huurde daar tot vorige week 1.000 vierkante meter.