Is er te weinig personeel in de zomer, dan moeten familie en vrienden zelf helpen in thuiszorg

De zorgorganisaties doen daarop een beroep op familie, vrienden en naasten om in de zomerperiode een extra handje te helpen in de thuiszorg. ‘Mocht dat niet lukken, dan kan het zijn dat een klant langer op zorg moet wachten dan gewenst’, waarschuwen de organisaties in een persbericht.

Wachtlijsten

Vorig jaar hadden de zorgorganisaties al te maken met oplopende wachtlijsten in de thuiszorg. Een deel van de zorg is toen zelfs afgeschaald. De samenwerking is daarom noodzakelijk. Gekeken wordt onder andere naar vormen van zorgtechnologie. ‘De inzet van fysieke en technologische hulpmiddelen kan helpen om de zorgdruk tegen te gaan. Denk aan een hulpmiddel bij het aantrekken van steunkousen of een bril die de ogen automatisch druppelt na een staaroperatie.’