‘Ja’ tegen plan voor tien appartementen in pand dat al jaren leeg staat in Groenlo

GROENLO - Na jaren van leegstand is er eindelijk zicht op een nieuwe invulling van het voormalig Riagg-gebouw in het centrum van Groenlo. Het plan om in het pand aan de Wheme tien luxe appartementen te bouwen, kan op medewerking rekenen van de gemeente.

,,We staan positief tegenover het plan en zien het als een waardevolle aanvulling op het centrum”, zegt wethouder Marieke Frank van Oost Gelre. Samen met het nabijgelegen voormalige Rabobank-gebouw is het leegstaande pand al jaren een doorn in het oog van Grollenaren.

Lees ook PREMIUM Gemeenten in oostelijke Achterhoek willen hoger tempo nieuwbouw

Koopappartementen

Het pand wordt onder handen genomen door vastgoedontwikkelaar Spilman Ontwikkel, een samenwerking tussen Cuistate uit Groenlo en Bouwbedrijf Penterman uit Eibergen ,,Wij hebben het ruim een jaar geleden gekocht en hadden al meteen het idee er appartementen in te maken”, zegt Stefan Kok van Gzn Architecten die in opdracht van Spilman het ontwerp heeft gemaakt. ,,Het zal gaan om koopwoningen. Vier op de begane grond met een kleine tuin en eigen voordeur, en op de twee bouwlagen daarboven ieder drie appartementen.”

Volledig scherm Voorbeeld van de indeling van het pand aan de Wheme in Groenlo © GZN Architecten

Bedoeling is de woningen nog voor de bouwvak in de verkoop te kunnen doen. ,,Als alles goed gaat, kan de bouw dan na de zomer starten”, zegt Kok.



Het pand zelf blijft in aanzicht grotendeels intact, want het steekt volgens Kok bouwtechnisch goed in elkaar. ,,Het onderhoud is de laatste jaren wel achter gebleven, dus het wordt wel grondig gerenoveerd. Denk aan nieuwe kozijnen, een nieuw dak, geïsoleerde gevels en een compleet nieuwe binnenzijde.”

Los van Rabobank-gebouw

In eerste instantie wilde de gemeente het Riagg-gebouw samen met het nabij gelegen Rabobank-gebouw laten ontwikkelen. Het bleek echter lastig hier gegadigden voor te vinden. ,,Toen ook de beoogde supermarkt die interesse had in het Rabobank-gebouw afhaakte, zijn we van dat plan af gestapt”, zegt Frank.



Het voormalig Riagg-gebouw was in 2017 voor het laatst in gebruik. Toen kregen scholieren van middelbare school Marianum er tijdelijk les omdat het hoofdgebouw in Groenlo verbouwd werd.