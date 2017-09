Jaar cel geëist tegen Syriër die messen gooide naar agenten in Aalten

Orkaan Irma: situatie in Dominicaanse Republiek nog rustig, zegt Doetinchemse Odile

10:02 SOSUA - De situatie in de Dominicaanse Republiek, in het gebied van de orkaan Irma, is donderdagochtend nog rustig. Dat zegt de uit Doetinchem afkomstige Odile Horjus. Zij woont in Sosua, aan de noordkust van de Caribische eilandstaat.