Jagers zeggen wolf te hebben gezien vlak over de grens bij Winterswijk

'Moordenaar van Eibergse José Burbank overleden'

16:22 EIBERGEN/ LELYSTAD - Ben T., de tbs'er die in 1987 de Eibergse studente fysiotherapie José Burbank vermoordde, is dood. Hij zou in de Oostvaarderskliniek in Lelystad een hartaanval hebben gehad die hem fataal werd.