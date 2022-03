Jan filmt wolf binnen bebouwde kom Haaksbergen: ‘Een unieke ervaring’

HAAKSBERGEN - Enschedeër Jan Elfring keek even vreemd op toen hij woensdagmorgen op weg was naar Haaksbergen. Pal tegenover een rij huizen aan de Enschedesestraat zag hij iets lopen in de wei. „Ik had het meteen door. Dit is een wolf.”

Het was iets voor acht uur, toen Elfring Haaksbergen via de Enschedesestraat binnenreed. In het weiland tussen de Oude Kampweg en de Morgensterweg zag hij iets lopen. „Dat was tegenover het rijtje huizen dat daar staat. Het dier was al een keer de weg overgestoken richting de woningen, maar liep ook meteen weer terug. Als er op dat moment een auto had gereden, had-ie het niet overleefd.”

Volledig scherm De wolf in Haaksbergen © Videostill

Eenmaal dichterbij zette Elfring zijn auto aan de kant en keek nog eens goed. „Ik had het meteen door. Dit is een wolf.” De Enschedeër legde zijn ontmoeting met het dier vast op video. „Ik vond het een heel unieke ervaring.” De Enschedeër meldde zijn waarneming bij Wolven in Nederland, een organisatie die zich inzet om draagvlak voor de wolf te creëren en die bijvoorbeeld boeren informeert over hoe zij hun vee tegen de wolf kunnen beschermen. ‘Zo willen we er voor zorgen dat eventuele schade beperkt blijft en wolven niet alleen welkom zijn in de natuur, maar ook in de hoofden en harten van mensen in Nederland’, aldus de organisatie.

Wat Elfring betreft is de wolf meer dan welkom in Nederland. „Waarom niet? De wolf was hier vroeger ook. Dit is gewoon de natuur. En het is nog eens een mooi dier om te zien ook.”

