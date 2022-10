‘Je bent op tv’, appt iemand naar natuurboer André: ‘Beelden zijn misbruikt, ik werd er heel droevig van’

Miljonair Kees wil vluchtelin­gen opvangen in leegstaan­de boerderij, maar de gemeente houdt dat tegen: ‘Voel me in het hemd gezet’

Ondernemer Kees Koolen wil tijdelijk vluchtelingen opvangen in zijn leegstaande boerderij in de Achterhoek. In chalets op het erf kunnen tot vijfhonderd mensen wonen. Maar dat plan gaat niet door: de gemeente Lochem is erop tegen.

18:06