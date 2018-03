Je huis verbouwen? De gemeente schiet voor

Niels Joosten formateur in Rheden

14:05 DOETINCHEM - Niels Joosten, tussen begin 2014 en voorjaar 2016 burgemeester van Doetinchem, is als informateur benoemd in de gemeente Rheden. Joosten (VVD) gaat onderzoeken welke partijen in Rheden, waar de VVD de grootste is, een coalitie kunnen vormen.