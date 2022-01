Jeroen, wat heb je allemaal op het spel gezet voor een paar avontuurtjes?

video Geruisloze ontruiming van veelbespro­ken flat aan Beethoven­laan in Doetinchem: krakers gevlogen

DOETINCHEM - De ontruiming van de flat aan de Beethovenlaan in Doetinchem is woensdagmorgen geruisloos verlopen. De twee of drie daklozen die een woning in de flat hadden gekraakt, waren gevlogen.

15:59