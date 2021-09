John geeft aed-cursussen in Winterswijk: ‘Het geluk dat ik bij mijn hartstilstand had, gun ik iedereen’

Hans Keuper winnaar van Willem Sluiter Prijs

19 september EIBERGEN/ DOETINCHEM - Hans Keuper is de winnaar van de Willem Sluiter Prijs 2021. Dat is zaterdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Oude Matheüs in Eibergen. Met de prijs wint Keuper 5000 euro en een penning.