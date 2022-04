Jong en oud op Paardenmarkt in Winterswijk

Om 8.30 is de paardenmarkt begonnen. Behalve dat er paarden en pony's te koop staan is er ook onder meer ringsteken.



Het paardenspektakel is de start van Koningsdag in Winterswijk. Vanaf 13 uur treden er aan de noordzijde van de markt in het dorp diverse bands op. Ook is er een kindervrijmarkt in de Wilhelminastraat (tussen 9 en 12 uur). Om 12.30 is het Koningsconcert in schouwburg De Storm.