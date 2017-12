Jonge boerenvlogger moet stoffig imago agrariërs oppoetsen

Steeds minder jongeren kiezen ervoor om boer of boerin te worden. LTO Nederland wil die trend doorbreken. De vraag is alleen: Hoe bereik je die jongeren? De belangenorganisatie gaat nu vloggers inzetten om jongeren enthousiast te maken voor het agrarische vak.

,,Het vak heeft een beetje een stoffig imago", zegt projectleider Mirthe Post. ,,De jongeren die wel voor een agrarische opleiding kiezen, komen vaak al van het platteland." En dat moet anders volgens haar, omdat het voor boeren steeds lastiger wordt om personeel te vinden. ,,En het boerenleven is verre van saai."

Maar met een advertentie in de krant maak je jongeren niet enthousiast om te gaan melken, maaien of rooien. En dus zoekt LTO Nederland de boeren en boerinnen van de toekomst via YouTube. Post: ,,We dagen jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit om het agrarische werk zelf eens te ervaren en om daar een video van te maken. Het werk is tegenwoordig hightech, door bijvoorbeeld het gebruik van drones."

Melkrobot en pasgeboren kalfjes

Jongeren die zo'n filmpje maken, komen in het rijtje met Farm Vloggers. Daan (12) is één van hen. Hij komt uit Leusden en maakt al langer van dit soort filmpjes. ,,Mijn moeder vroeg aan me of ik dit wilde doen en de eerste keer vond ik het al heel leuk om te laten zien wat er op de boerderij gebeurt. Nu maak ik regelmatig een vlog. Ik wil graag nog een filmpje over de melkrobot maken en over kalfjes die geboren worden."

Moeder Lisanne is trots op haar zoon. ,,Ik vind het heel leuk dat hij dit doet. Als deelnemer van Vallei Boert Bewust willen wij burgers graag bij de boerderij betrekken. En vloggen is daarvoor een hele makkelijke manier. Het is ook veel leuker om kinderen te laten vloggen, want die vertellen dingen in Jip en Janneke-taal. Mensen vinden dat vaak toch leuker."

Leuke eerste stap

Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Dat is althans de hoop van LTO Nederland. ,,Als jongeren er zelf mee beginnen, dan gaan hun vriendjes of vriendinnetjes dat wellicht ook doen. Het project Farm Vloggers is een leuke eerste stap", aldus projectleider Post.

Daan zelf twijfelt nog of hij na zijn vwo boer wil worden. Hij heeft al wel wat tips voor aanstaande vloggers. ,,Zorg dat er niet te veel ruis in het filmpje zit. Laat jezelf zien en vertel wat je er zelf van vindt. En houd je telefoon recht, haha."