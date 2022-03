Jongeren in gesprek met de politiek: ‘Voor deze podcast had ik een heel ander beeld van lokale partijen’

interview Mensen vragen Lambert van Meijeren: ‘U bent toch veel te aardig om lijsttrek­ker FvD te zijn?’

DOETINCHEM - Lambert van Meijeren (67) sluit een Noordtak door de Achterhoek pal naast de A/N18 niet uit én - ‘mits ruim gecompenseerd’ - het winnen van gas in Groningen ook niet. De lijsttrekker van de FvD is de grote onbekende in Doetinchem.

