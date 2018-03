Jongeren in Winterswijk gewaarschuwd: ‘Fungeer niet als geldezel’

videoWINTERSWIJK - De politie en het jongerenwerk beginnen in Winterswijk een campagne op middelbare scholen om jongeren te waarschuwen niet als ‘geldezel’ voor criminelen te fungeren. Reden is een brief waarin wordt gesteld dat dit al zou gebeuren.

Een geldezel stelt misdadigers in staat crimineel verkregen vermogen wit te wassen. De geldezel stelt daarbij zijn of haar bankrekening beschikbaar, stort hierop geld dat van criminelen afkomstig is en pint het vervolgens of stuurt het door naar een rekening van een andere ‘geldezel’. Aan het eind van het traject krijgt de crimineel zijn ‘gewitte’ geld terug en mag de geldezel een klein deel daarvan houden als dank voor de verleende service.

Anonieme brief

In een anonieme brief die recent werd bezorgd bij het Gerrit Komrij College in Winterswijk wordt gemeld dat een 14-jarige niet bij name genoemde leerling van de vmbo-afdeling als geldezel zou fungeren. De directie van de school stapte ermee naar de politie en die wil nu actie ondernemen.

„Even je bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen, is erg verleidelijk voor jongeren. Je hoeft er bijna niets voor te doen en het verdient een stuk beter dan een krantenwijk. Maar het is wel een misdrijf dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarvoor moeten jongeren gewaarschuwd worden”, zegt Berend Jager, wijkagent in Winterswijk Centrum.

Jongerenwerk

Jager sprak recent met de zorgcoördinatoren van het Komrij College, het christelijk college Schaersvoorde en Pronova Praktijkonderwijs. Er was ook overleg met SPOT Jongerenwerk in Winterswijk, dat ook een rol krijgt in de campagne. Dinsdag wordt er besloten over hoe de voorlichting wordt aangepakt.

Wijkagent Jager zegt niet te weten op welke 14-jarige vmbo-leerling van het Komrij College de anonieme brief betrekking heeft. „Natuurlijk zouden we die jongen of dat meisje graag spreken, maar de belangrijkste lering uit deze brief is dat we niet naïef moeten zijn en denken dat zoiets in Winterswijk niet gebeurt. Hier gebeurt echt precies hetzelfde als in Amsterdam, maar dan nog op veel kleinere schaal. Gelukkig.”