Joop Boxstart trapt theaterseizoen ’t Hart van Loil af in bomvolle kerk

LOIL - Met een optreden van Joop Boxstart is zondagmiddag het theaterseizoen van ’t Hart van Loil in de dorpskerk van start gegaan. De kerk die dienst doet als theater- en feestzaal zat afgeladen vol, iets wat de geloofsgemeenschap de laatste jaren niet meer lukte.

Terwijl muzikant Boxstart zijn dialectchansons inleidt en zingt, kijkt voorzitter Martin Tiemessen van 't Hart voor Loil tevreden ‘het theater’ door. Er zijn deze eerste paasdag 250 bezoekers afgekomen op het eerste optreden van ‘Joop Boxstart en de bend’.



,,In 2019 is dit kerkgebouw aan de dienst onttrokken’’, vertelt Tiemessen in de pauze. ,,Omdat ook de sporthal door de gemeente werd afgestoten, hebben we plannen gemaakt om in Loil beide gebouwen over te nemen en in een stichting onder te brengen. Er zijn heel veel verenigingen die er namelijk gebruik van maken.”

Theater

Terwijl het kerkgebouw dit weekeinde dienst doet als theater, wordt er komend weekeinde een pronkzitting van de carnavalsvereniging gehouden.



Tiemessen: ,,Het is een multifunctionele accommodatie geworden, ook het schuttersfeest en de sfeermarkt worden hier bijvoorbeeld gehouden, en volgend jaar bestaat de toneelvereniging honderd jaar, dan zijn er een week lang voorstellingen.”



Dit alles wordt draaiende gehouden door 202 vrijwilligers van de participerende clubs. Het valt of staat bij de saamhorigheid tussen de verenigingen, iets waar Loil juist bekend om staat. ,,Het is elkaar wat gunnen, en elkaar helpen als dat nodig is’’, stelt Tiemessen. ,,Dit is de eerste grote activiteit van ’t Hart van Loil.”

Quote Een kerkgebouw is qua geluid een gevaarlijk dingetje, maar de wanden zijn heel goed aangekleed, alleen bij de lagere tonen is het nog oppassen Rick te Dorsthorst, geluidsman

Muziek maken in een kerkgebouw, dat is akoestisch een hele uitdaging. ,,Tot zaterdag was ik hier nog niet binnen geweest’’, erkent geluidsman Rick te Dorsthorst. ,,Een kerkgebouw is qua geluid een gevaarlijk dingetje, maar de wanden zijn heel goed aangekleed, alleen bij de lagere tonen is het nog oppassen. Ik heb niet het gevoel dat ik in een kerkgebouw zit.”



Gelukkig was er nog een ultieme demping voor handen. ,,Mensen’’, stelt Te Dorsthorst simpel. ,,Mensen en kleding dempen het geluid.”

Repertoire

En die mensen waren er zondagmiddag genoeg, genietend van de intieme ‘versjes’ die Boxstart met zijn kameraden op het podium ten gehore bracht, afgewisseld met leuke anekdotes uit de Liemers. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat het repertoire wel een beetje op het kerkgebouw was afgestemd’’, stelt de muzikant.



Waar het voor Loil een feestelijke opening betrof, betekende het optreden voor de troubadour ook een heugelijk feit. ,,Weet je dat ik nog nooit eerder in een kerkgebouw heb opgetreden?” Het werd een succes getuige het klaterende applaus.