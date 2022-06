Jubileumoptocht Waskupenstad in zomerse sferen: wennen aan de korte broek, maar héél blij dat het kan

met foto's’s-HEERENBERG - Engelsman Pete is verkleed als boom bij de Mechteld ten Hamgroep, de vriendengroep Roekeloos uit Beek debuteert en Van Alles Wat geniet met volle teugen. De carnavalsoptocht van ’s-Heerenberg was zondag in de stralende zon en daarmee toch net even wat anders dan anders.