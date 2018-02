‘Judith, laat ons weten of je nog in leven bent’

En toch zoeken de ouders nu de publiciteit. ,,Ze is een zelfstandige vrouw, die zelf haar beslissingen neemt. Als ze ervoor gekozen heeft om geen contact meer te hebben met haar familie, dan respecteren we dat. Ze is natuurlijk wel 35. Het is haar leven. Maar we willen wel graag weten of ze nog leeft. Gewoon een seintje is voldoende. Die onzekerheid is vreselijk’’, zegt moeder Joke. ,,100 procent zekerheid dat ze leeft, hebben we niet.’’



De politie helpt mee bij de zoektocht naar Judith. Ze staat samen met 240 andere volwassenen vermeld op de website van de politie met vermiste personen. Ze heeft een lang en slank postuur en kort haar. Op de dag van haar verdwijning was ze gekleed in een grijze lange wollen jas, blauw/zwarte spijkerbroek en een wollen muts.