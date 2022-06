Juridische bijstand voor medewerkers Gelre ziekenhuizen na salarisblunder

225 Medewerkers van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen zijn in april onaangenaam verrast toen bleek dat ze vorig jaar te veel salaris hadden ontvangen. Het ziekenhuis eist het geld nu terug. In totaal gaat het om 257.000 euro bruto. Enkele medewerkers hebben zelfs 20.000 bruto euro extra op hun loonstrookje zien staan. Door een fout in het roostersysteem zijn de betreffende medewerkers bij verschoven diensten in 2021 dubbel uitbetaald.