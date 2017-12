Justitie vergeet 244 keer straf uit te delen

ARNHEM/ DOETINCHEM - Het openbaar ministerie heeft in Oost-Nederland in 244 gevallen verzuimd veroordeelden mee te delen wat hun straf is. Dat wordt nu alsnog gedaan: in sommige gevallen vele jaren na het vonnis van de rechtbank.

Het gaat om zaken die speelden bij de rechtbanken in Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo.

Hoe het kan dat sommige uitspraken pas na jaren bij de veroordeelden terecht komen, zegt een woordvoerder van arrondissementsparket Oost-Nederland ook niet te weten. ,,Het OM doet jaarlijks een check op zaken waarin de mededeling van het vonnis niet is betekend.’’ Het vonnis wordt dan per aangetekende brief alsnog aan de veroordeelde uitgereikt.

Verstekzaken

Vaak gaat het om verstekzaken, rechtszaken waarbij de verdachte niet aanwezig is. De woordvoerder: ,,Dit jaar is die controle uitgebreid.’’ Er zijn in het computersysteem nieuwe zoekvragen aangemaakt, waar uiteindelijk de 244 zaken uitrolden.

Doorrijding

Eén ervan betrof een 'doorrijding na aanrijding' van een man uit Doetinchem. Die aanrijding vond in 2010 plaats, deze week kreeg hij per aangetekende brief te lezen dat er in 2011 een rechtszaak over was geweest en hij was veroordeeld. 'Bizar', vindt de Doetinchemmer, die nu in hoger beroep gaat.

,,Het OM ziet het als haar taak om, ondanks het tijdsverloop, de rechtsgang in deze zaken wel af te ronden’’, stelt de woordvoerder. In dat jaar waren er nog negen andere zaken waarvan het vonnis pas nu is uitgereikt aan de betrokkenen.

Of er nog oudere kwesties zijn, wil de woordvoerder niet zeggen. Ook kan justitie geen garantie geven dat er niet nog veel meer straffen geregistreerd staan, die nog niet zijn uitgedeeld.

'Nogal amateuristisch'

Hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit noemt het 'nogal amateuristisch' dat de vergeten vonnissen via speciale zoekvragen in het systeem naar boven zijn gekomen. ,,Dit klinkt niet heel erg effectief, dat zou toch makkelijker geregeld moet worden.’’