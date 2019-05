Kaartjes winnen voor Normaal? Dan moet je stemmen donderdag

LOCHEM - Binnen een half uur was het terugkeerconcert van Normaal afgelopen december uitverkocht. De gemeente Lochem heeft nog twee kaartjes achtergehouden. De kaartjes voor het concert in Lochem worden weggegeven aan mensen die donderdag naar de stembus gaan voor de Europese Verkiezingen.

De opdracht van de gemeente Lochem om aan de kaartjes te komen is simpel: post voor het sluiten van de stembussen op 23 mei een bericht, foto of filmpje op social media met #DoeNormaalGaStemmen. De maker van het bericht met de meeste impact op Facebook of Twitter wint de kaartjes. Kortom: ga stemmen.

,,We willen dat zoveel mogelijk mensen donderdag hun stem gebruiken voor de Europese Verkiezingen. Deze actie en de #DoeNormaalGaStemmen, is bedoeld als duwtje richting stembus’’, laat burgemeester Sebastiaan van 't Erve weten. Natuurlijk is het mooi dat we tegelijkertijd iemand blij kunnen maken met twee kaartjes voor het concert van Normaal hier in Lochem.”

Olderwets Høken

Het concert ‘Olderwets Høken’ waarmee Normaal terugkeert op de planken, was in december binnen een half uur uitverkocht. Al maanden zijn alle 17.500 kaarten voor de show in Lochem weg. In februari kwamen er nog eenmaal 2000 kaarten bij, maar ook deze kaarten waren binnen de kortste keren aan de man gebracht. Nooit eerder was een show van Normaal zo snel uitverkocht.

Het terugkeerconcert van Normaal is op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) op het tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg in Lochem. Normaal speelt weer voor het eerst sinds het afscheidsconcert in GelreDome, 3,5 jaar geleden. Hoofdreden om te stoppen was de tanende gezondheid van frontman Bennie Jolink. De laatste tijd is hij door nieuwe medicatie flink opgeknapt en het rockersbloed kruipt nu weer waar het niet gaan mag.