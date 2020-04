Kaartjes Zwarte Cross voor 'normale’ prijs op Marktplaats

Het is de vraag of de kaartjes die nu op Marktplaats worden aangeboden überhaupt van de hand gaan. Want de kans dat de Zwarte Cross doorgaat is klein, heeft de organisatie laten weten. Organisator De Feestfabriek mag van de verzekering het megafestival in Lichtenvoorde officieel nog niet afgelasten, omdat er nog geen maatregelen voor juli bekend zijn gemaakt. De Zwarte Cross staat deze zomer gepland van 16 tot en met 19 juli.