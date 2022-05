Kaasboer Jan stopt na 35 jaar met weekmarkt 's-Heerenberg: ‘Ik sta soms gewoon te janken’

Camping zit vol

Drukker 'dankzij’ corona

Wat de omzet op de markt betreft, had Zoeteman niet hoeven stoppen. ,,Bij veel collega's op de markt is het sinds de coronacrisis een stuk minder gaan draaien, maar dat geldt niet voor ons. We hebben onze kraam en winkel nooit hoeven sluiten en de mensen zijn blijven komen. We zijn zelfs drukker geworden.”

Aan de 35 jaar in 's-Heerenberg houdt Zoeteman nagenoeg alleen maar fijne herinneringen over. ,,Dit is altijd een goede markt geweest voor ons, al hebben we het nooit van de Duitsers moeten hebben. We stonden hier altijd met een leuk clubje mensen bij elkaar en daar hebben we ook vrienden aan overgehouden. Afgelopen zaterdag waren we nog bij een feestje van de poelier. Het contact met alle mensen, dat ga ik het meeste missen.”