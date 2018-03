Kalf cadeau aan Yvon Jaspers kost Aaltense boerin 5.200 euro

over de grens Man overleden nadat hij zwaargewond werd aangetroffen op bouwplaats

16:38 BORKEN - Een 55-jarige man uit Borken is dinsdagochtend overleden in het ziekenhuis nadat hij zwaargewond was aangetroffen op een bouwplaats aan de Oranienweg in zijn woonplaats net over de grens bij Winterswijk. De politie vond de man na een melding om 07.15 uur.